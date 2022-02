Voetbalclub Dedemsvaart zet de aanval in om politiek van nieuw sportpark te overtuigen: ‘Doe het voor de jeugd’

Hardenberg broedt nog op subsidie infocen­trum Ommer­schans: ‘Misschien tot na de verkiezin­gen’

De gemeente Hardenberg is nog niet van plan om 75 mille te spenderen aan een informatiecentrum over de Ommerschans. Ommen geeft wel groen licht, het collegevoorstel wordt deze week als hamerstuk behandeld in de gemeenteraad. Maar Vereniging De Ommerschans moet nog verder in overleg met Hardenberg, kondigt voorzitter Jan Smits aan.

2 februari