Voetballertjes van Dedemsvaart geven burgemeester folder: ‘Laat u mij 4 jaar op een bouwplaats spelen?’

Dedemsvaart is dinsdag uitgelopen voor het raadsdebat over de toekomst van het sportpark in het dorp. Hoewel er op zijn vroegst pas over drie weken een besluit valt - dat was althans de stand van zaken op het moment dat de krant naar de drukker moest - wisten voor- en tegenstanders van een nieuw complex op het huidige sportterrein de weg naar het stadhuis in Hardenberg te vinden. Voor het eerst werd daar weer ‘live’ vergaderd.