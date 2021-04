Voetpad Heemser Hooilandenweg bij Hardenberg niet rolstoelvriendelijk: ‘Bam, in volle vaart’

“Zo leuk, het wandelpad de Heemser Hooilandenweg” zo begint Dick van de Wetering op social media het verhaal over zijn val op het nieuwe voetpad. ,,Dus ik ging, met m’n rolstoel. Wat een plezier. Mooi uitzicht, strak pad, genieten in de zon. Blik op oneindig, tot het wildrooster. Bam, in volle vaart.”

We gaan maar eens kijken bij het pad waar het mis ging. Van de Wetering en ook Heidi Hofsink wonen allebei in de buurt van dit nieuwe voetpad. Beiden zijn al tientallen jaren aangewezen op de rolstoel. Hofsink geniet van de prachtige natuur waarin de Heemser Hooilandenweg in aangelegd. ,,Ik kan wel uren genieten van het uitzicht hier”, zegt ze terwijl ze met Van de Wetering het nieuwe pad oprijdt. Het eerste stuk is nog breed, daarna is er de versmalling, met nu nog gevaarlijke hoogteverschillen tussen het betonnen pad en de rulle grond ernaast. ,,Uitwijken wanneer een andere rolstoelgebruiker, kinderwagen, buggy of rollator tegemoet komt, is dus best gevaarlijk”, zegt Hofsink.