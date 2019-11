Vogelbescherming: ‘wijs nieuwe Natura2000-gebieden aan in Overijssel’

De zoektocht naar de nieuwe burgemees­ter van Hardenberg is begonnen

11:46 Nu Peter Snijders bijna fulltime in Zwolle te vinden is, is het tijd voor Hardenberg om op zoek te gaan naar zijn vervanger. En iedereen mag meedenken. De eerste stap in de jacht op een nieuwe burgemeester is een profielschets. In die schets worden de belangrijkste vaardigheden en competenties benoemd waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Om deze schets te maken, vraagt de gemeente inwoners naar hun mening. Vijf vragen aan raadsgriffier Frank Droste.