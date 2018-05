'Voice Kid' Karlijn met &Friends in Bostheater Gramsbergen

Haprobiba sluit eerste Jazzfesti­val Hardenberg af

23 mei Zo'n tweehonderd bezoekers genoten zaterdag in het Bostheater Gramsbergen van een dubbele première. Voor het eerst werd de nieuwe podiumoverkapping gebruikt en de gloednieuwe regionale bigband Haprobiba had de primeur in het knusse openluchttheater. Neerslag viel er niet, het was lekker weer, maar na afloop regende het wel... complimenten!