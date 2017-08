Volkstuintelers in Balkbrug hebben tabak van vernielingen

Broeikassen

De oogst is dit jaar niet anders dan vorige seizoenen, hoewel het voorjaar enigszins koeltjes verliep. De laatste maanden trekt er echter meer dan eens een denkbeeldige donkere wolk over het complex. Vernielingen, en steeds groter in omvang. ,,Als ik dan 's ochtends op het terrein kom en ik zie dat mijn hekje openstaat, dan weet ik hoe laat het is. De raampjes zijn weer ingegooid. Van het schuurtje. Maar ook van de broeikassen die we gebruiken. Of de bloembakken zijn weer eens van tafel gesmeten. En nu dus een hele grote ruit. Het is niet leuk meer."