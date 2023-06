Voor optimale aanpak ‘dodenweg’ N36 is 200 miljoen (!) méér nodig dan beschikbaar: ‘Zorgelijk’

In conflict met VechtHorst over bouwplan geeft raad Staphorst geen duimbreed toe, Raad van State moet nu oordelen

Een meerderheid in de gemeenteraad (SGP, CDA en Gemeentebelangen) blijft zich verzetten tegen de bouw van een appartementencomplex aan de Ebbinge Wubbenlaan in Staphorst. Ze weigeren het bestemmingsplan vast te stellen en zijn niet van plan een eerder genomen besluit terug te draaien. Het laatste oordeel is nu aan de Raad van State.