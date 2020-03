Vóór zomer kan schop de grond in voor dorpshuis De Krim: 'meevaller in bizarre tijd’

,,Als er geen uitstel komt door eventuele bezwaren tegen het bestemmingsplan, kunnen we wat ons betreft snel beginnen met het graafwerk’’, zegt pr-man Ton Golstein van de stuurgroep mfa enthousiast. Donderdagavond kwam er een seintje uit het gemeentehuis in Hardenberg dat de financiering na maandenlang lobbyen alsnog rond zou komen. ,,Het was één groot gejuich toen we hoorden dat gemeente en provincie samen het gat gaan dichten voor de mfa. We konden door de coronacrisis niet samen champagne drinken om dit te vieren, maar in onze appgroep was iedereen dolblij. Dit besluit is echt top, een mooie meevaller in deze bizarre tijd.’’