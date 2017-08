Voormalig Balkbrugger in de race voor radioprijs

Terrasje pakken in plaats van winkelen redt vriendinnen uit Gramsbergen

18 augustus Drie meiden uit Gramsbergen sloegen donderdagmiddag op de vlucht toen op enkele tientallen meters afstand een aanslag werd gepleegd op de Ramblas in Barcelona. Linde Buisman (20), Renate Ramaker (21) en Jolitha van den Poll (21) schuilden in een winkel en zochten daarna hun toevlucht in een appartement van een oom. Het drietal is erg geschrokken, maar maakt het goed.