Voortzetting gaswinning Hardenberg verontrust Statenfracties

De Christenunie pleit voor een onafhankelijk bouwkundig vooronderzoek in de regio rond Hardenberg. Daarmee kan later vastgesteld worden of door bodemdaling of aardbevingen door de gaswinningswerkzaamheden in het wingebied Hardenberg-Oost schade is ontstaan. Als er risico's worden voorzien, moet er een schadefonds komen.

Statenlid Sybren Stelpstra stelt dat in Statenvragen nadat de NAM in een publicatie van de Stentor aangaf dat de kans op bodemtrillingen reëel is. De NAM wil rond Hardenberg tot 2033, dertien jaar langer dan gepland, gas blijven winnen.

Bewaken

De Christenunie wil ook weten hoe de provincie gaat bewaken dat er meer gas geboord dan vergund én dat een onafhankelijke partij later gaat vaststellen of er door verzakkingen door de boringen schade is ontstaan. Volgens de NAM zal in het ergste geval nabij het epicentrum een beperkt aantal gebouwen constructieve schade oplopen. Daarbij moet gedacht worden aan scheuren in muren.

CDA

De CDA Statenfractie wil snel meer duidelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten over de berichtgeving over aardbevingen in Overijssel. ,,We werden vanmorgen onaangenaam verrast over het bericht dat de NAM ook na 2020 gas wil winnen in Hardenberg met, zoals dat nu lijkt, onaanvaardbare risico’s. We voelen, ook in overleg met de Hardenbergse CDA-fractie, het college over de kwestie stevig aan de tand. Vooral omdat we vorig jaar nog afspraken dat we bij dergelijke aanvragen vooraf geïnformeerd zouden worden”, aldus woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten.

Schadevergoedingen