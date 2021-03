Vrachtwagen botst achterop auto in De Krim: bestuurster gewond

Hardenberg­se hardloper René van der Beek gaat negentien rondjes geven aan Kika

2 maart Fanatiek hardloper René van der Beek uit Hardenberg wil zijn beste krachten geven aan Kinderen Kankervrij (Kika) met een individuele sponsorloop. Op 27 maart gaat hij ieder uur vanuit zijn huis een rondje van 6,7 kilometer hardlopen. Het is uit Amerika komen waaien: 100 mijl in 24 uur en dat is 6,7 kilometer per uur. Degenen die dat volhouden zijn de Last Men Standing.