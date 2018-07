Vrachtwagen met remproblemen laat verkeer in Balkbrug schrikken: 'Hij zit er erg mee'

Bezoek aan Hardenberg­se koopzondag voor automobi­lis­ten voordeli­ger

16:40 Bezoekers van de Hardenbergse koopzondagen die hun auto in het centrum parkeren zijn goedkoper uit dan op doordeweekse dagen. Op zondag is parkeren in hartje Hardenberg namelijk gratis, ook tijdens de proef met koopzondagen. Van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, en op donderdagavond ook van 18.00 tot 21.00 uur, kost parkeren in het centrum 1,15 euro per uur.