Vrachtwagen rijdt in Balkbrug door na aanrijding, politie twijfelt of er sprake van opzet is

Parkeerkel­der gemeente­huis Hardenberg nog niet klaar: hele dag gratis parkeren

De parkeerkelder onder het Hardenbergse gemeentehuis is nog niet klaar. De laatste werkzaamheden voor de aanpassing van het betaald parkeren, dat gisteren van kracht is geworden, zijn nog in volle gang. Daarom geldt daar nu nog niet dat de eerste drie uur parkeren gratis is. De automobilist wordt daar overigens niet slechter van: parkeren is hier zo lang het karwei nog niet geklaard is de hele dag gratis.

9 december