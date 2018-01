Vragen OpKoers.nu over sluiting zwembad in Dedemsvaart

Geen zon, wel een recordaantal zonnepanelen in Hardenberg

16 januari Met een investering van 350.000 euro in 1600 zonnepanelen is Heuver Bandengroothandel een uitschieter in deze regio. Volgens burgemeester Peter Snijders is het internationaal georiënteerde Hardenbergse bedrijf daarmee een voorbeeld voor andere ondernemers.