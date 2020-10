Vragen over sluiting gemeentelijk loket in Dedemsvaart

Vechtdal baalt en berust in strenger corona-re­gime: ‘horecagas­ten nemen besmetting mee van huis’

13 oktober Balen als een stekker om het aanscherpen van de coronamaatregelen. Maar er is ook berusting en zelfs begrip in het Vechtdal voor het tijdelijk sluiten van de hele horeca, het verbieden van teamsporten voor senioren, en het maximaal dertig bezoekers toelaten in zalen en theaters. Eric Binnenmars van Eetcafé Mans in Mariënberg vreest echter dat de sluiting langer dan twee weken gaat duren.