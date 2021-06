Vrees voor poepende parkganzen in Hardenberg: ‘Kinderwagens helemaal onder de stront’

Ze poepen, ze blazen boos van zich af en zijn met steeds meer en meer. De ganzen in het Kruserbrinkpark in Hardenberg zorgen voor zoveel overlast dat mensen de wandel- en fietsroute over het terrein mijden. Want nemen ze die wel, weet raadslid Alex Bakker van OpKoers.nu, dan is het eerst laveren tussen de hopen ganzenpoep en daarna boenen geblazen. „Iemand die met een rolstoel een pleziertochtje door het park maakt kan daarna de boel gaan reinigen. Kinderwagens? Helemaal onder de stront. En dat iedere dag opnieuw.”