Vrije zielen uit Hardenberg blijven in Zweden met beide benen op de grond

De eerste stap op Zweedse grond noemt Eijgenhuisen een euforisch moment. ,,Of we ook wel eens heimwee hadden?”, herhaalt Jager de vraag. ,,Ja, toen we hier bij Emmen weer over de grens in Nederland aankwamen vorige week. Zo veel bebouwd, zoveel industrieterreinen. Zo veel hectiek. ‘We willen weer terug’, zeiden we tegen elkaar. We weten nu nog veel zekerder dat we het moeten doen.”