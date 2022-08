Vroeger vuilnisbelt, nu natuurgebied: gids vertelt tijdens wandeling over Collendoorn bij Hardenberg

MET VIDEO Spitsuur op het water in Overijssel, ook voor sluiswach­ter Oege in ‘paradijsje’ Vilsteren

Spitsuur op het water in Overijssel. Gelukkig zijn daar enthousiaste sluiswachters die de soms stuntelende botenbezitters door het gebied loodsen in de Kop van Overijssel, bij Kampen, rond Zwolle en in het Vechtdal. Zoals Oege Tolsma (68), gastheer bij de stuw in Vilsteren. ,,Ik noem het hier altijd een paradijsje.”

1 augustus