Vrouw (57) uit Venebrugge die zestien teckels verwaarloosde mag drie jaar geen dieren houden

A.T., om wie het gaat, was een gewaarschuwd mens. Begin vorig jaar is ze al eens tot een voorwaardelijke taakstraf veroordeeld. Toen de dierenpolitie op 30 juli 2019 weer een kijkje kwam nemen was de situatie nog een graadje erger. In de bloedhitte – buiten was het ruim 37 graden- zaten de dieren in te krappe benches, in verduisterde kamers, zonder water. Het stonk er zo naar ammoniak dat de controleurs zelfs tot twee keer toe even naar buiten moesten om een hap frisse lucht te halen.