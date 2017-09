Vrouw gewond bij aanrijding Dedemsvaart

Initiatieven voor koppeling Vechtdallijn met Duits spoorwegnetwerk

31 augustus Er zijn Drentse en Duitse initiatieven die het wellicht mogelijk maken dat de Vechtdallijn Zwolle - Emmen aansluit op het Duitse spoorwegnetwerk. Als het zover komt is dat goed nieuws voor reizigers die met de trein naar bijvoorbeeld een stad als Berlijn willen. De Duitse hoofdstad is dan vanuit (Noordoost)Overijssel ineens gemakkelijker en sneller bereikbaar dan via de huidige verbindingen.