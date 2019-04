Vrouw gewond bij aanrijding in de Krim, maar ze herinnert zich niets

Hardenberg: vier mannen, twee vrouwen krijgen lintje

26 april Burgemeester Peter Snijders had vandaag de eer om zes lintjes uit te mogen reiken. In theater De Voorveghter ontvingen twee vrouwen en vier mannen de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onder hen het echtpaar Hindriks uit Bergentheim.