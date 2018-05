Vrouw gewond bij botsing in Hardenberg

Fietspon­tje Hardenberg uit de vaart na tweede vernieling in maand tijd

18 mei Het toeristische fietspontje in de Vecht bij de Zwieseborg in Hardenberg is voor de tweede keer in een maand tijd vernield. De schade is dit keer zo groot dat het pontje voor reparatie uit het water gehaald moet worden. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.