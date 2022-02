Vrouw overleden bij ernstig ongeluk in Bruchterveld

Voetbal­club Dedems­vaart zet de aanval in om politiek van nieuw sportpark te overtuigen: ‘Doe het voor de jeugd’

De politiek in Hardenberg vergadert vanavond over een nieuw sportpark in Dedemsvaart. Voetbalclub DVC wil als gebruiker graag verhuizen, maar burgemeester en wethouders stellen voor een nieuw complex op de huidige locatie te bouwen. Ondoordacht, betogen voorzitters Henk Koobs en Stefan Mensink. ,,Vier jaar in een bouwput. En dan nog blijft het te klein.”

