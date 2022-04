Vrouw slaat haar therapeute in Balkbrug: ‘Ze haalt uit naar mensen die dicht bij haar staan’

Gijs neemt net veroverde raadszetel mee naar Lokaal Hardenberg: koningsdra­ma 50Plus

Gijs Schuurman is vier jaren lang trouw raadslid voor 50Plus Hardenberg. In 2018 verovert hij twee zetels, vorige week pakt hij er een. Maar nu stopt hij plotseling met de ouderenpartij, neemt zijn zetel mee en richt een nieuwe partij op: Lokaal Hardenberg. Die opmerkelijke stap levert veel vragen op: is dit geen kiezersbedrog, zetelroof? En mag dat zomaar? Schuurman bevestigt zijn besluit maar geeft pas volgende week donderdag tekst en uitleg.

24 maart