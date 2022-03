Vrouw uit Slagharen wordt op begraafplaats bestolen van elektrische fiets, maar heeft geluk

Cathrien Kats wil het Sallands in stand houden met boek over de legende van de Hongerige Wolf

De Hardenbergse schrijfster Cathrien Kats (68) schreef een boek over de Sallandse legende van de Hongerige Wolf. Het boek bestaat uit twee delen: één in streektaal en één in Algemeen Nederlands. Zo wil ze helpen het Sallands in stand te houden. „Dialect is authentiek en waardevol.”

