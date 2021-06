Vrouw verliest macht over het stuur en slaat met haar auto over de kop op N34 bij Hardenberg Oost

Klooster­haar sluit zich opnieuw aan bij Duitsers en protes­teert in Uelsen tegen windmolens aan de grens

9 juni Inwoners van kleine dorpjes als Kloosterhaar, Bruchterveld, Bergentheim, Langeveen en Ebbenbroek sluiten zich donderdagavond aan bij een Duits protest tegen hoge windmolens langs de grens. Ze verzamelen zich daarbij op een plein voor het raadhuis in Uelsen, waar over de komst van turbines wordt vergaderd. ,,We willen windmolens koste wat kost voorkomen.”