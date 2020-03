Vrouwelijke dominee Geralda (46) wint prijs als rolmodel: ‘Vroeger dacht ik dat ik een rok aan moest’

Auto te water in De Krim, bestuurder komt ongeschon­den uit wagen

10 maart Een auto is dinsdag aan het eind van de middag te water geraakt in De Krim, tussen Coevorden en Slagharen. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Opvallend is de tekst op de achterruit van te water geraakte auto. In dialect staat er: vaak ben je te bang.