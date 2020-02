Vuilniswagen slikt gft-bak van Hans uit Balkbrug in (en dit is wat ermee gebeurt)

Berkenbos zelf kan er op zich wel om lachen. Bovendien krijgt hij, nadat hij vorige week vergeefs zijn gft-container zocht, dinsdag weer een nieuwe. Zijn vrouw maakte even een rondje langs de buurt, en een van de omwonenden was er getuige van dat de groenbak in zijn geheel in de ROVA-vrachtwagen verdween. Berkenbos, met royale tuin in Balkbrug, doet nu samen met de buurman. Maar is niettemin nieuwsgierig naar wat er met zijn oude container is gebeurd.