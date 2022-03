VVD Hardenberg wil Werner ten Kate als wethouder: zoon van de streek

Ten Kate is 52 jaar geleden geboren in Balkbrug, in de buurtschap Den Kaat waar zijn familie naar is vernoemd. ,,Onze familie woont daar al 700 jaar, mijn ouders wonen er nog steeds. Niet in de boerderij met de naam ‘Den Kaat’ in het rieten dak, maar een eindje verderop.’’ Jan ten Kate, die wethouder in Hardenberg was namens OpKoers.nu en nu burgemeester van Staphorst, is een ver familielid. ,,Dan moet ik heel diep de stamboom in, maar we hebben dezelfde voorouders.’’