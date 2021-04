VVD legt raad nieuwe motie voor: ‘breder onderzoek sportpark Dedemsvaart’

Verdachte (27) dodelijk ongeval bij De Krim: ‘Als tegenlig­ger niet inhaalde, was dit niet gebeurd’

29 april De man dodelijk ongeval op de N377 bij De Krim zou hebben veroorzaakt, reed minstens 76 kilometer te hard, had autobanden van verschillende formaten en zijn auto was niet apk-gekeurd. Dat stelt het Openbaar Ministerie in de zaak tegen de 27-jarige Ian van der W. uit Coevorden. Bij het ongeluk belandde een andere tegenligger in het kanaal naast de provinciale weg. De bestuurder, eveneens uit Coevorden, verdronk. Hij was 21 jaar.