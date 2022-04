VVD mag meepraten over Hardenbergse coalitie: PvdA te klein

Vrijdag voert het CDA onder leiding van Rietkerk in deze verkennende fase aparte gesprekken met deze drie partijen. OpKoers.nu en de ChristenUnie hebben elk zeven zetels, de VVD drie. Eventueel volgt ook een gezamenlijk gesprek om te kijken of er op inhoud voldoende basis is om een coalitie te kunnen vormen. Tevens wordt onderzocht of er een voorkeur is voor een coalitie van drie of vier partijen, welke partijen willen meedoen en of er drie of vier wethouders moeten komen.