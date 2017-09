VVD stelt vragen over vacature Ombudsman

De VVD-fractie in Hardenberg stelt vraagtekens bij de vacature voor Ombudsman of -vrouw die de gemeente onlangs plaatste.

In de vacature van Ombudsman of -vrouw voor het Sociaal Domein staat dat het gaat om een functie van vier uur per week, die wordt ingevuld door Zorgbelang Overijssel. De VVD Hardenberg denkt dat er meer uren nodig zijn om dit werk naar behoren uit te kunnen voeren.

,,De financiële onderbouwing van de Sociale Ombudsfunctie is gebaseerd op de ervaring met een vergelijkbare Sociale Ombudsfunctie binnen de gemeente De Wolden, waar voor haar 25.000 inwoners jaarlijks € 30.000, - is begroot voor de uitvoering gedurende een periode van twee jaar. Volgens uw memo van 28 december 2016 ter zake zouden wij dan voor de gemeente Hardenberg als snel aan het dubbele moeten denken en dus een bedrag ad € 60.000", schrijft Alex Reiling van VVD Hardenberg in de schriftelijke vragen aan het college Burgemeester en Wethouders.

De gemeente De Wolden heeft voor 25.000 inwoners een sociale ombudsfunctie voor één dag per week, wat in de aanloopfase ook nog te weinig bleek te zijn. Hardenberg heeft 60.000 inwoners. ,,In vergelijking met De Wolde hebben wij het dubbele budget en het dubbele aantal inwoners, maar de helft van het aantal uur dat zij hebben", verklaart Reiling.