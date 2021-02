Waar zijn de verkeersknelpunten in Hardenberg? Gemeente vraagt om hulp inwoners

Op welke plekken in de gemeente Hardenberg kan de verkeerssituatie verbeterd worden? Om dat te weten te komen roept de gemeente inwoners op mee te helpen onveilige plekken in kaart te brengen. Inwoners kunnen tot en met 17 februari een enquête invullen en op een kaart aangeven waar de knelpunten liggen.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor het gemeentelijke verkeer- en vervoerplan, dat weer een uitwerking is van het vorig jaar vastgestelde Programma Mobiliteit. De gemeente gaat hierover ook in gesprek met de plaatselijk belangen in diverse kernen.

Meedenken

,,Als het gaat om verkeer, dan weten inwoners zelf het best wat er in hun omgeving beter en veiliger kan’’, vertelt wethouder Jan ten Kate. ,,Daarom vragen we inwoners om met ons mee te denken. Ik weet zeker, dat we zo de situaties die aandacht verdienen in beeld krijgen. En wat nog belangrijker is, is dat we ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze knelpunten.’’

De uitkomsten worden niet alleen gebruikt voor het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, want er komt ook een ‘fietspadenplan’. Hiervoor is ook een aparte vragenlijst voor scholieren.

,,In het Programma Mobiliteit hebben we gezegd dat we fietsen willen stimuleren’’, verklaart wethouder Alwin te Rietstap. ,,Daarbij hoort ook een goede fietsinfrastructuur tussen de verschillende kernen. Vooral voor onze kinderen die iedere dag naar school moeten fietsen in een andere kern, zijn veilige en goede fietsverbindingen van groot belang. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het scheiden van fietsers en landbouwverkeer.”

Bij de behandeling van het mobiliteitsplan eind vorig jaar werd al een voorstel gesteund om groot landbouwverkeer zoveel mogelijk te weren uit het centrum van Hardenberg.

Reacties

Aan reacties over verkeersknelpunten geen gebrek, zo lijkt het: de gemeente kreeg bijvoorbeeld op Facebook na een bericht hierover alleen al negentig opmerkingen. De verkeersenquête is te vinden op de site: hardenberg.nl/gvvp