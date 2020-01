Waarnemer Wiggers: ‘Hardenberg heeft voor zomer nieuwe burgemeester’ - En: ‘carbid is traditie!’

In zijn toespraak vertelde Wiggers dat de vacature voor zijn opvolger nog ruim een week open staat. ,,Naar verwachting gaat uw nieuwe burgemeester voor de zomer aan de slag’’, was Wiggers optimistisch. Volgens de profielschets die net voor Kerstmis door de gemeenteraad aan de commissaris van de Koning is aangeboden, zoekt Hardenberg een burgemeester die zichtbaar, bevlogen, alert en besluitvaardig is.

Carbid is traditie

Verder ging Wiggers onder meer in op de discussie over het verbieden van vuurwerk. ,,Het is van de zotte dat een evenement als oud en nieuw landelijk 1300 gewonden kost en waarbij hulpverleners (en gelukkig niet in onze gemeente) het werken onmogelijk wordt gemaakt.’’ Wiggers sluit zich aan bij politiechef Erik Akerboom in zijn pleidooi voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. ,,En om verwarring te voorkomen: ik heb het natuurlijk niet over carbid, dat is traditie!’’