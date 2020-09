Waarnemer Wiggers neemt met bloedend hart afscheid van Hardenberg: door corona geen receptie

video Burgemees­ter Hardenberg rapt mee voor veilig gedrag in coronatijd

1 april Op initiatief van het jongerenwerk van De Stuw is vanmiddag de rap 'Stay Safe in Hardenberg’ gelanceerd. Dat lied is niet alleen bedoeld voor jongeren maar voor alle inwoners van Hardenberg. ,,Een waarschuwing, een goede raad, corona is echt te erg’’, benadrukt Emmelie Luiken namens het jongerenwerk.