Waarom De Gouden Ploeg een eigen plaatsnaambordje moet krijgen

interview Bruchter­veld­se modetwee­ling Spijkers en Spijkers is terug met winkel: ‘We hebben elkaar nodig’

15 februari Liefhebbers van een echte Spijkers en Spijkers kunnen daarvoor weer terecht in de Arnhemse binnenstad. De een-eiige modetweeling Truus en Riet - geboren en getogen in Bruchterveld bij Hardenberg - is neergestreken in een pand aan de Weverstraat. Zijn nog wel eens in hun geboortedorp? ,,Bruchterveld was de laatste tijd vooral in Arnhem.’’