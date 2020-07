Waarom hondenbegeleidster Janine toch weer bijna terug is in het Vechtdal

Extra surveillan­ce politie na drie inbraken in dezelfde nacht op bedrijven­ter­rein Hardenberg: ‘Schade enorm’

27 juli Drie inbraken in één nacht in dezelfde straat. Het gebeurde vorige week aan het Kruiwiel op bedrijvenpark Haardijk in Hardenberg. Voor de politie reden om de beveiliging er op te schroeven.