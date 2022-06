Wandelvierdaagse Hardenberg houdt met duizenden deelnemers hitteberichten scherp in de gaten: ‘Extra tappunten’

Theo van Weert (80) heeft in de kwart eeuw die hij binnen de organisatie van de wandelvierdaagse in Hardenberg achter de rug heeft heel wat weersomstandigheden meegemaakt. Maar de drukkende, verzengende hitte die de deelnemers zaterdagmiddag tijdens het afsluitende defilé voor de kiezen krijgen, gaat in die zin alle perken te buiten. ,,Onweer, wind, harde regen, we hebben het gehad”, zegt Van Weert, die na deze editie afzwaait. ,,En hebben in het verleden ook kinderen van de route af moeten halen. Maar ja, toen was het wel erg slecht weer.”