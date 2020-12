Warm winters gebaar melkveehouders voor bewoners zorgcentrum Hardenberg

Video Politie zoekt ‘lichtge­tin­te, kale man’ en ontvangt tips na Opsporing Verzocht over mishande­ling Balkbrug

2 december De uitzending van Opsporing Verzocht gisteravond heeft geleid tot elf tips over de brute mishandeling van René Paquot in Balkbrug. Hij is in september op zijn eigen oprit in elkaar geslagen en houdt blijvend letsel over aan zijn rechteroog.