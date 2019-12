Was Erik S. een kille ontvoerder of helper van een wanhopige vader van Insiya?

Stockholm, 26 april 2006. Erik S. zit voor zijn werk in Zweden. Hij is als veiligheidsadviseur actief in de wereld van grote bedrijven en buitenlandse overheden. Het leven lacht hem toe. De vader van twee dochters en een zoon is zakelijk succesvol en draagt dat uit. Snelle auto’s, dure kleding en etentjes buiten de deur kenmerken zijn stijl van leven. Dan krijgt hij het telefoontje dat alles op de kop zet. Zijn vrouw belt hem in paniek om te vertellen dat hun tweejarige dochter achter hun woning in Dedemsvaart in een sloot is gevallen. Het gaat slecht met haar. Halsoverkop snelt hij naar het vliegveld, waar de KLM-kist wacht met opstijgen om hem mee te nemen. Met zijn Porsche scheurt hij als een idioot van Schiphol naar het ziekenhuis in Zwolle. ,,Dan zie je daar je dochter zitten... en je vrouw. Met je overleden dochter ertussen...”