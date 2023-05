Wasstraat Emmen jaar dicht na doorzoeking om drugshandel

21-jarige Zwolse bestuur­ster blaast negen (!) keer de toegestane hoeveel­heid

Een 21-jarige Zwolse vrouw is zondagochtend in beschonken toestand achter het stuur betrapt. Dit gebeurde in Leeuwarden. Bij de blaastest op het bureau bleek zij bijna negen keer zo veel alcohol in het lichaam te hebben als is toegestaan.