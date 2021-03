Wat maakt Hardenbergse gemeenteraad van de cijferbrij rond uitbreiding Plukon? Omwonenden wachten in spanning af

Over 15 jaar reizen op Nedersak­sen­lijn; oostelijke bestuur­ders achten het reëel

9 maart De kansen voor realisatie van de Nedersaksenlijn, de spoorlijn tussen Enschede en Groningen, nemen toe. Bestuurders in de noordoostelijke regio zien dat ‘Den Haag’ open staat voor de positieve effecten van meer mobiliteit in deze regio. Nu in verkiezingstijd, maar ook daarbuiten, klinkt het dinsdagavond hoopvol in een digitale informatieavond vanuit Hardenberg.