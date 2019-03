Water Natuurlijk krijgt meeste stemmen bij verkiezingen Vechtstromen

‘Vechtslin­ger’ moet nieuwe toeristen lokken én het seizoen verlengen

5:36 Nog meer toeristen naar het Vechtdal lokken en ze nog meer bieden. Mensen met- en zonder een beperking. Dat is het doel van de Vechtslinger, die gisteren met een feestelijke aftrap werd geopend. Drie lokale ondernemers uit Rheeze/Diffelen bundelden hun krachten en kwamen tot het allereerste project van ‘Zorgeloos Vechtdal'. Het nieuwe logo is onthuld, de champagne ontkurkt en de ondernemers zijn er klaar voor. Een nieuw arrangement voor toeristen is een feit, of ze nou wel of geen beperking hebben.