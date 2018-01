Waterbeheer Bruchterbeek Hardenberg kost 25.000 euro extra

De hoeveelheid water die in de omgeving van de beek opkomt is groter dan in de grondwatermodellen was berekend, legt waterschap-voorlichter Martin Hilferink uit. Het gevolg is dat de draagkracht van de bodem onvoldoende is voor onderhoudsmaterieel. Hier worden nu drainagebuizen gelegd. Eerder was al een ton geïnvesteerd in het project.