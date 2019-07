Waterleidingbreuk bij Brucht treft 2 huishoudens

Oude bank en winkels Hardenberg maken plaats voor 'nieuwe’ Spinde

24 juli Niet alleen de winkelpanden aan De Spinde maar ook de leegstaande voormalige Rabobank in Hardenberg worden binnen afzienbare tijd gesloopt. Daarvoor in de plaats verrijzen naast het gemeentehuis drie nieuwe bouwblokken. Daarin is geen plek meer voor winkels, want die zijn alleen nog maar welkom in het Hardenbergse stadshart.