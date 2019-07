Waterleidingbreuk bij Brucht treft 2 huishouden

Hardenberg­se kerken schuiven samen aan bij 'Hardstikke Cultuur’

23 juli De tweede editie van ‘Hardstikke Cultuur’ laat in de laatste volle week van september nòg meer zien van het culturele leven in en rond Hardenberg. Het programma is uitgebreid met filmvoorstellingen in de open lucht, muziek van The Boss in het Bostheater Gramsbergen, en op zondag een familiemiddag dankzij de samenwerkende Hardenbergse kerken.