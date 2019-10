Waterschap Vechtstromen loopt flink achter met handhaving en toezicht op onder meer veehouderijen

Man met ‘voorkeur voor meisjes’ verdacht van ontucht op kindercam­pings in Vechtdal

22 oktober Op kinderpornosites en -chatrooms had hij zich geprofileerd als iemand die voorkeur heeft voor meisjes tussen vijf en twaalf jaar oud. Maar dat Harry L. (57) afgelopen voorjaar op twee zogenoemde kindercampings in het Vechtdal zich op zijn zachtst gezegd verdacht gedroeg ten opzichte van meisjes, daar moet de rechtbank volgens hem geen kwaad achter zoeken. Hij was slechts op zoek naar een geschikte plek voor de caravan, of wilde gewoon een colaatje drinken.