Waterschap verbiedt gebruik oppervlaktewater bij Hardenberg

Botulisme

"Vanwege de lage waterstanden is er tevens kans op verslechtering van de waterkwaliteit", zo waarschuwt het waterschap. "Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op, want de bloei van de blauwalg bevordert. Naast blauwalg is ook het risico op botulisme hoger bij dit soort weersomstandigheden."

Drents Overijsselse Delta zet dagelijks bijna 200 stuwen en 360 gemalen in om het beschikbare water door de droge gebieden te pompen. Doordat hier de afgelopen decennia flink in is geïnvesteerd heeft het waterschap het waterpeil ondanks de droogte lange tijd op een voldoende hoog niveau kunnen houden.

"De huidige droogteperiode is een ware testcase en laat zien dat de vroegere wateraanvoerprojecten hun dienst bewijzen", aldus een woordvoerder van het waterschap. "In de jaren ’60 van de vorige eeuw gingen waterschappen aan de slag om zowel wateroverlast als droogte tegen te gaan. Er werden maatregelen getroffen om in droge perioden voor een langere tijd voldoende water het gebied in te laten of in te pompen. Zo werden inlaten en gemalen gebouwd, extra stuwen aangelegd en sloten aangepast of nieuw gegraven. Dit zorgde ervoor dat WDODelta lange tijd voldoende wateraanvoer kon leveren. Helaas is daar door de alsmaar aanhoudende droogte een einde aan gekomen en ondervinden vooral de hoge delen in het werkgebied een watertekort."