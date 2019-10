Waterzuivering Dedemsvaart wordt ook energiecentrale

Op acht van de 23 rioolwaterzuiveringen van waterschap Vechtstromen worden nog dit jaar in totaal 20.000 zonnepanelen geplaatst. Het grootste zonneveld komt bij de zuiveringsinstallatie in Dedemsvaart, waar ook de meeste ruimte voorhanden is, vertelt communicatieadviseur Rob Spit. ,,Daar komen welgeteld 5.746 zonnepanelen. Dat is heel bijzonder, want in Dedemsvaart wekken we straks 180 procent op van de eigen energiebehoefte die nodig is voor het zuiveren van het afvalwater. Maar liefst tachtig procent van die opgewekte stroom leveren we daar dus terug aan het elektriciteitsnetwerk. Nergens anders is dat percentage zo hoog.’’

Op die manier levert de rioolwaterzuivering (rwzi) aan de Woudbloemweg in Dedemsvaart een belangrijke bijdrage aan het streven van waterschap Vechtstromen om in het jaar 2025 volledig energieneutraal te werken. Het project om in totaal acht waterzuiveringen van zonneparken te voorzien moet ervoor zorgen dat Vechtstromen vanaf 2020 bijna de helft van de benodigde energie duurzaam opwekt. De overige ruim 14.000 zonnepanelen moeten de komende maanden geplaatst worden bij zeven andere rwzi's, te weten Coevorden, Vriezenveen, Vroomshoop, Haaksbergen, Oldenzaal, Rijssen, en de locatie Sumpel in Almelo. Vechtstromen, dat afvalwater zuivert van 805.000 inwoners en bedrijven, investeert circa 10 miljoen euro in dit project. De Europese aanbesteding is gewonnen door het in Amsterdam gevestigde bedrijf Green4Energy, dat ook voor het beheer en onderhoud van de zonnevelden tekent. De aanleg wordt financieel ondersteund door de provincie Overijssel in het kader van de samenwerkingsovereenkomst ‘Waterschapsenergie Overijssel’.

Energiefabriek

Door de aanleg van zonneparken plus de bouw van de ‘Energiefabriek’ in Hengelo, waar slib van alle rwzi's van Vechtstromen wordt omgezet in stroom, wekt Vechtstromen in 2020 gemiddeld 48,2 procent van de benodigde energie zelf op, zo is berekend. Vanaf eind dit jaar moet de Energiefabriek jaarlijks 16 miljoen kilowattuur elektriciteit produceren, waarvan circa 6 miljoen kWh nodig is voor het zuiveren van afvalwater en de overige 10 miljoen kWh teruggeleverd kan worden aan het elektriciteitsnet. Dat overschot is goed voor het gemiddeld stroomverbruik van circa 3500 huishoudens.

Ook zonneveld in Dalfsen