Wavin verwarmt Hardenbergers in huis

Buizenfabrikant Wavin wordt hofleverancier voor een warmtenetwerk voor Hardenbergse huishoudens. Realisering daarvan is een van de projecten in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg, vertelt verantwoordelijk wethouder Falco Bruinsma.

Later dit jaar volgt besluitvorming in de raad. ,,Streven is dat dit open netwerk binnen drie tot vijf jaar gerealiseerd wordt. Bij de productie van kunststof leidingen bij Wavin gaat nu nog veel restwarmte verloren. Dat kan straks benut worden in het open warmtenetwerk, waar ook andere bedrijven restwarmte aan kunnen leveren.''

Cogas

Via energieleverancier Cogas worden huishoudens voorzien van warmte, ook gemeentelijke gebouwen, scholen en instellingen kunnen worden aangesloten. De eerste 200 woningen in nieuwbouwwijk Marslanden II worden bij nader inzien niet aangekoppeld, omdat die eerder gebouwd worden dan het netwerk beschikbaar is.

Restwarmte

Cogas wil in samenwerking met bedrijven tot 30.000 woningen gaan voorzien van industriële restwarmte. Binnenkort ondertekenen enkele bedrijven een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van open warmtenetwerken in Hardenberg, Vriezenveen, Almelo en Oldenzaal. In totaal zijn zestien bedrijven uit Hardenberg en Twente geïnteresseerd in de ontwikkeling van een warmtenetwerk, meldt Cogas. Uiteindelijk kan zo één vijfde van de Cogas-aansluitingen voorzien worden van industriële restwarmte.

Besparing

Behalve dat 30.000 woningen in het Cogasgebied van warmte worden voorzien, kunnen de deelnemende bedrijven zelf een aardgasbesparing halen van 24 procent. Of het creëren van deze warmtenetwerken werkelijkheid wordt, hangt af van de haalbaarheidsstudies die dit jaar verricht gaan worden. Cogas is vol vertrouwen, aldus Martijn Kolkman, bezig met duurzaamheidsprojecten bij Cogas. De studies naar warmtenetwerken betreffen vooral het stedelijk gebied. De afstand van de industrie naar landelijke gebieden is te groot, waardoor het warmteverlies te groot is.

35 graden

Cogas gaat uit van netwerken waar water met een temperatuur van 35 graden door stroomt. Dat is een geschikte temperatuur voor nieuwbouwwoningen, die zonder gasaansluiting worden gebouwd. Maar ook in wijken met bestaande bouw kan restwarmte ingezet worden. Het vereist wel dat het water op wijkniveau naar temperatuur wordt gebracht, die nu ook gangbaar is met de traditionele cv-ketel.

Biomassa

Dat kan volgens Cogas met centrale warmtepompen, pelletkachels of biomassacentrales. Die investering wordt verrekend in de prijs van de geleverde warmte. ,,Maar dat is sowieso goedkoper dan wanneer iedereen daar individueel een voorziening voor moet treffen", zegt Kolkman. Het voordeel is bijvoorbeeld dat cv-radiatoren niet vervangen hoeven te worden.

Open netwerk